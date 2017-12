Apple zieht Preissenkung für Batteriewechsel vor

Apple macht den Austausch abgenutzter iPhone-Batterien bereits ab sofort günstiger – statt wie zunächst angekündigt erst Ende Januar. Man habe zunächst erwartet, mehr Zeit zu benötigen, erklärte der US-Konzern am Sonntag. "Die Verfügbarkeit einiger Ersatzbatterien kann zu Beginn begrenzt sein", schränkte ein Sprecher zugleich ein. Apple senkt den Preis für das Auswechseln angeschlagener Batterien bis Ende 2018 von 89 auf 29 Euro.

Das Technologieunternehmen mit Sitz in Cupertino geriet in die Kritik, als es sich herausstellte, dass die Leistung von iPhones mit abgenutzten Batterien unter Umständen gedrosselt wurde, um eine plötzliche Abschaltung unter voller Auslastung zu vermeiden. In den USA wurden mehrere Verbraucherklagen gegen Apple eingereicht. Die Kläger argumentierten, sie seien zum Kauf neuer Telefone verleitet worden, statt ihre iPhones mit einem Batteriewechsel wieder fit zu machen. Apple konterte, die Maßnahmen hätten ältere iPhones längere Zeit nutzbar gemacht. (dpa)

