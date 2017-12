New Yorker Drink zu Silvester: Aktivkohle-Cocktail mit Blattgold

In der Bar "Clay" in Manhattans Bezirk Harlem wird ein Cocktail serviert, der einen an das scheidende Jahr 2017 zu erinnern mag: Das in großen Teilen dunkelgraue, aber mit süßlichen Noten und etwas Glitter versetzte Getränk heißt "Around Midnight" (auf Deutsch "Gegen Mitternacht"). Gemixt wird der Drink unter anderem mit Pfirsich-Brandy, Walnuss-Likör, Starkbier, Eigelb und Aktivkohle und wird zum Abschluss mit essbarem Blattgold garniert.