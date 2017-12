Iranischer Politiker wirft ausländischen Agenten Tod von zwei Demonstranten vor

Quelle: Reuters Iranischer Politiker wirft ausländischen Agenten Tod von zwei Demonstranten vor

Der Iran macht ausländische Agenten für den Tod von zwei Demonstranten bei regierungsfeindlichen Protesten verantwortlich. "Bei der illegalen Demonstration in Dorud am Samstag ist es zu gewalttätigen Zusammenstößen gekommen und es wurden leider zwei Menschen getötet", erklärte der Vize-Gouverneur der Provinz Lorestan im staatlichen Fernsehen am Sonntag. "Weder die Polizei noch die Sicherheitskräfte haben geschossen."