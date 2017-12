Ex-Katalanen-Chef Puigdemont: "Rajoy muss den Sieg der Unabhängigkeitsparteien anerkennen"

Quelle: Reuters Ex-Katalanen-Chef Puigdemont: "Rajoy muss den Sieg der Unabhängigkeitsparteien anerkennen"

Der frühere katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hat die Regierung in Madrid aufgefordert, den Sieg der Unabhängigkeitsbefürworter bei der Regionalwahl anzuerkennen. "Die Urnen haben gesprochen, die Demokratie hat gesprochen, alle konnten sich äußern", sagte der Politiker am Samstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede aus dem selbst gewählten Exil in Brüssel. Ministerpräsident Mariano Rajoy solle Gespräche mit den Anführern der Unabhängigkeitsbewegung aufnehmen.