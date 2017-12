70 Millionen Amerikaner erhalten Kältewarnung zu Silvester

Die arktische Kältewelle hat weite Teile der USA auch zum Jahreswechsel fest im Griff. Vor allem für den Mittleren Westen und Osten der USA hat der nationale Wetterdienst teils Rekord-Minustemperaturen vorausgesagt. Dem Fernsehsender CNN zufolge werden rund 70 Millionen Menschen Silvester bei Kältewarnungen feiern.

Auch die Hunderttausenden Menschen bei der traditionellen Feier am New Yorker Times Square müssen sich besonders warm anziehen. Zu Mitternacht könnte die Temperatur auf minus 12 Grad Celsius sinken. Selbst weit südlicher, bis hin zu Oklahoma, droht am Neujahrstag Eiseskälte von bis zu minus 17 Grad. Sogar die texanische Metropole Dallas und Georgias Hauptstadt Atlanta könnten Temperaturen um den Gefrierpunkt erleben. Erst nach dem 8. Januar soll das neue Jahr in den USA ein milderes Gesicht zeigen. (dpa)

Mehr lesen: Kleine Auffrischung gefällig? Eishotel am Polarkreis eröffnet