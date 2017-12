Russischer Geheimdienst FSB nimmt Verursacher des Terroranschlages in Sankt Petersburg fest

Der russische Innengeheimdienst FSB hat heute am 30. Dezember den unmittelbaren Verursacher des Terroranschlages in einem Supermarkt in Sankt Petersburg festgenommen. Das teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit Verweis auf den Pressedienst von FSB.