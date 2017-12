Regimegegner demonstrieren vor iranischer Botschaft in Berlin

© Twitter Regimegegner demonstrieren vor iranischer Botschaft in Berlin

Vor der iranischen Botschaft in Berlin haben gut Hundert Regimekritiker gegen die Führung in Teheran demonstriert. Sie forderten am Samstag die sofortige Freilassung von Hunderten Festgenommenen im Iran. Bereits am Freitag hatten rund 50 Menschen vor der Botschaft demonstriert, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte. Angemeldet wurden die Demonstrationen von der «Exil-Iranischen Gesellschaft in Berlin». Vorkommnisse gab es nach Polizeiangaben bislang keine.