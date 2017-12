Schneemänner mitten auf der Straße - Autos stoßen zusammen

Quelle: www.globallookpress.com

Einen gänzlich ungeeigneten Ort haben sich in Bayern vier junge Männer für den Bau von Schneemännern ausgesucht: Mitten auf einer Straße im Landkreis Augsburg bauten die 16- bis 18- Jährigen zwei Schneemänner und verursachten so einen Verkehrsunfall, wie die Polizei am Samstag mitteilte.