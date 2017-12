Verletzter Tennisspieler Novak Djokovic muss auch für Turnier in Doha absagen

Quelle: www.globallookpress.com Verletzter Tennisspieler Novak Djokovic muss auch für Turnier in Doha absagen

Wegen anhaltender Ellenbogenprobleme hat der frühere Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sein geplantes Comeback erneut verschieben müssen. Der Serbe sagte am Samstag seine Teilnahme am ATP-Turnier in der kommenden Woche in Doha ab. Zuvor hatte Djokovic schon für das Einladungsturnier an diesem Wochenende in Abu Dhabi zurückziehen müssen. Dort wollte der seit einem halben Jahr pausierende Djokovic eigentlich auf den Tennisplatz zurückkehren.