Brand in Hamburger Klinik: Vier Verletzte

Bei einem Brand in der Asklepios-Klinik Hamburg-Altona sind am Samstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Der Brand sei in einem Krankenzimmer ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr. Ursache sei vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuer gewesen.