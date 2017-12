Drastische Verknappung des Trinkwassers in Kapstadt

Quelle: www.globallookpress.com Drastische Verknappung des Trinkwassers in Kapstadt

In Südafrikas Touristenmetropole Kapstadt wird die Wasserversorgung wegen einer Dürre nochmals drastisch reduziert. Bürger dürfen ab 1. Januar bis auf Weiteres im Durchschnitt nur noch gut 40 Liter Trinkwasser pro Tag in einem großen Haushalt verwenden - halb so viel wie noch im Dezember.