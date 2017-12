Kater to go - Betrunkene Briten sollen vor Kneipentür ausnüchtern

Quelle: www.globallookpress.com Betrunkene Briten sollen vor Kneipentür ausnüchtern

An Silvester saufen bis der Arzt kommt? Wenn es nach dem englischen Gesundheitsdienst NHS geht, soll das nicht mehr so oft passieren wie bisher. Man teste in Ausgehvierteln zum Jahreswechsel mobile Ausnüchterungszentren, teilte die Organisation am Freitag mit. Bei Erfolg sollen sie flächendeckend im Land zum Einsatz kommen.