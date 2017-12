Cumhuriyet-Mitarbeiter frei - falsche Beweise in Tausenden Fällen?

Quelle: Reuters Cumhuriyet-Mitarbeiter frei - falsche Beweise in Tausenden Fällen?

Ein türkisches Gericht hat die Freilassung eines von vier inhaftierten Mitarbeitern der Zeitung Cumhuriyet angeordnet. Das Gericht in Istanbul entschied am Freitag, Buchhalter Emre Iper bis zu einem Urteil in dem Verfahren wegen Terrorvorwürfen auf freien Fuß zu setzen, wie aus dem von Cumhuriyet veröffentlichten Beschluss hervorgeht. Iper gehöre zu zahlreichen Verdächtigen, die fälschlicherweise beschuldigt worden seien, wissentlich eine App namens Bylock heruntergeladen zu haben.