Wind bläst Privatjet von Flughafen in Malta

Vermutlich starker Wind hat ein Flugzeug vom Flughafen in Malta geblasen und in ein Gebäude gerammt. Die unbesetzte Privatmaschine sei am späten Mittwochabend durch einen Zaun über eine Straße in ein Firmengebäude gekracht, berichtete die Zeitung «Times of Malta» unter Berufung auf den Flughafen und die Firma. Niemand sei verletzt worden.