Medienbericht: Dutzende mutmaßliche IS-Anhänger vor Silvester festgenommen

Die türkische Polizei hat einem Medienbericht zufolge 75 mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen und möglicherweise Pläne für einen erneuten Anschlag in der Silvesternacht vereitelt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, in Istanbul seien am Freitag 46 Verdächtige gefasst worden, 43 davon Ausländer. Bei Razzien in der Hauptstadt Ankara seien 29 Menschen festgenommen worden, auch hier habe es sich mehrheitlich um Ausländer gehandelt.