Zehnjähriger fällt in Abwasserschacht und erfriert fast – Frau, die auch herunterfällt, rettet ihn

In der autonomen Republik Tatarstan in Russland ist ein Kind in einen Abwasserschacht auf einer Baustelle gefallen. Später ist der Junge von einer Frau entdeckt worden, die sich an der Suche nach ihm beteiligte und selbst zufällig in denselben Schacht fiel.