Südkorea beschlagnahmt Schiff wegen angeblichen Öl-Handels mit Nordkorea

Südkorea beschlagnahmt Schiff wegen Öl-Handels mit Nordkorea (Symbolbild)

Südkorea hält ein Schiff aus Hongkong wegen des Vorwurfs fest, heimlich Mineralölprodukte auf ein nordkoreanisches Schiff umgeladen zu haben. Eine UN-Resolution verbietet den Handel mit Nordkorea von Schiff zu Schiff. Die "Lighthouse Winmore" sei beschlagnahmt und inspiziert worden, als sie am 24. November erneut den Hafen von Yeosu in Südkorea angefahren habe, berichteten südkoreanische Sender am Freitag.