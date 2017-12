Zwei Terrorverdächtige in Frankreich festgenommen

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Terrorverdächtige in Frankreich festgenommen (Symbolbild)

Französische Ermittler haben zwei Terrorverdächtige festgenommen, die unabhängig voneinander Anschläge geplant haben sollen. Es handelt sich um einen 21-jährigen Mann und eine 19-jährige Frau, wie am Freitag aus Pariser Justizkreisen bestätigt wurde. Nach Informationen der Zeitung "Le Figaro" wurden die mutmaßlichen Islamisten vergangene Woche in den Großräumen Paris und Lyon aufgegriffen und in Untersuchungshaft genommen.