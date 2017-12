Mindestens zwölf Tote bei Brand in New Yorker Wohnhaus

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens zwölf Tote bei Brand in New Yorker Wohnhaus (Symbolbild)

Bei einem Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die New Yorker Feuerwehr am späten Donnerstagabend mit (Ortszeit). Vier weitere Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden. Die New York Times berichtete zuvor von mindestens neun Verletzten. Die Getöteten seien zwischen einem Jahr und fünfzig Jahren alt, hieß es.