Mitglieder der alten Garde als Vizepräsidenten in Simbabwe vereidigt

Quelle: www.globallookpress.com Mitglieder der alten Garde als Vizepräsidenten in Simbabwe vereidigt

In Simbabwe sind Anführer des Putsches vom vergangenen November und ein ehemaliger Verteidigungsminister als Vizepräsidenten vereidigt worden. Der ehemalige Militärchef General Constantino Chiwenga und der ehemalige Minister für Verteidigung, Sicherheit und Kriegsveteranen, Kembo Mohadi, leisteten am Donnerstag in Harare ihren Amtseid. Sie gehören wie der neue Staatschef Emmerson Mnangagwa der Regierungspartei Zanu-PF an.