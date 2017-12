Griechenland entlastet Insellager – Tausende Menschen zum Festland gebracht

Um die überfüllten Lager auf den Ostägäisinseln zu entlasten, hat das griechische Innenministerium zwischen dem 27. November und dem 27. Dezember 4.152 Migranten zum Festland bringen lassen. Im gleichen Zeitraum hätten 2.323 Migranten aus der Türkei zu den Inseln übergesetzt, berichtete das Staatsradio ERT unter Berufung auf die Behörde weiter.

Die Insellager sind trotzdem heillos überfüllt. Im Lager Moria auf der Insel Lesbos, das für 2.300 Menschen ausgelegt ist, harren nach Angaben des Innenministeriums 5.500 Menschen aus. Unklar ist bislang, ob die Türkei gemäß dem im März 2016 geschlossenen EU-Türkei-Flüchtlingspakt die zum Festland gebrachten Flüchtlinge - sollten sie kein Asyl in Griechenland bekommen - zurückzunehmen bereit ist. Die Vereinbarung sieht vor, dass alle Flüchtlinge, die auf den Inseln der Ostägäis ankommen, von dort zurück in die Türkei gebracht werden müssen, wenn sie in Griechenland kein Asyl bekommen. Der griechische Migrationsminister, Ioannis Mouzalas, war aus diesem Grund vergangene Woche zu Besuch in Ankara. Ein konkretes Ergebnis seiner Sondierungsgespräche liege nicht vor, verlautete aus Kreisen des Athener Migrationsministeriums. (dpa)

