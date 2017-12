Luftangriffe im Jemen töten in zehn Tagen mehr als 100 Zivilisten

Quelle: Reuters (Archivbild)

Bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen sind nach UN-Angaben in den vergangenen zehn Tagen 109 Zivilisten getötet worden. UN-Koordinator Jamie McGoldrick sprach am Donnerstag von einem sinnlosen und absurden Krieg – eine für UN-Verhältnisse harsche Kritik an den Kampfhandlungen, die unter anderem von den USA und Großbritannien unterstützt werden.