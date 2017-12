Ultimative Korruptionsbekämpfung: Gericht in Kambodscha lässt Polizisten 92 Kampfhähne verspeisen

Anfang Dezember hat die kambodschanische Polizei eine Razzia gegen Veranstalter von Hahnenkämpfen durchgeführt. Die Beamten ließen zwei illegale Einrichtungen schließen, in denen die in Asien beliebte Unterhaltung praktiziert wurde. Dabei wurden 92 Kampfhähne beschlagnahmt. Ein Gericht in Kambodscha beschloss am Mittwoch aber im Interesse der Korruptionsbekämpfung, an den geretteten Tieren ein Exempel zu statuieren.