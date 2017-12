Putzfrauen aus Luxus-Hotels beim Geschirrspülen mit Toilettenbürsten erwischt

Drei Luxus-Hotels in China sind in einen großen Skandal verwickelt, nachdem ein Video im Internet aufgetaucht war, auf dem die umstrittene Arbeit von Zimmermädchen zu sehen ist. Die Frauen wuschen Geschirr in Hotelzimmern mit Toilettenbürsten und wischten Fußböden mit Tüchern, die sie in Klosettbecken nass machten.