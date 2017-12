China fördert Investitionen durch Steuersenkungen

Quelle: Reuters China fördert Investitionen durch Steuersenkungen (Symbolbild)

China reagiert auf den weltweiten Standortwettbewerb, der durch die US-Steuerreform angeheizt worden ist. Ausländische Unternehmen müssen vorerst keine Steuern auf Gewinne entrichten, die sie wieder im Land investieren. Diese Entscheidung werde "die Qualität ausländischer Investitionen verbessern und ausländische Investoren dazu ermutigen, ihre Investitionen in China kontinuierlich auszuweiten", erklärte das Finanzministerium am Donnerstag in Peking.