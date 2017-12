Türkisches Religionspräsidium beschließt neue Scheidungsregeln

Das türkische Präsidium für Religionsangelegenheiten, bekannt unter der Abkürzung Diyanet, hat eine Fatwa, also eine religiöse Rechtsauskunft, erteilt, die eine neue Richtlinie in Bezug auf die Scheidung im Islam festlegt. Demnach gilt: Sollte ein Ehemann seiner Frau erklären, er betrachte diese als Mutter oder Schwester, annulliere er auf solche Weise ihre Ehe.

Dieses für das staatliche Zivilrecht unverbindliche Gutachten datiert vom 25. Dezember. Unter den weiteren Rechtsauskünften des religiösen Präsidiums befindet sich auch eine Fatwa, die eine Scheidung via Telefonanruf, Brief oder SMS-Nachricht für rechtmäßig erklärt. Der Europäische Gerichtshof urteilte im Dezember, die "Talaq"-Scheidungserklärung stehe nicht in Einklang mit den Rechtsvorschriften der EU.

