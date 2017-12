60 Zigaretten und ein Glas Wein täglich: Ältester Mann Norwegens enthüllt Geheimnis für langes Leben

Während die Suche nach dem Jungbrunnen nicht aufhören will, hat der älteste Mann Norwegens, George Melford Nygaard, über sein Geheimrezept für ein langes Leben gesprochen. Nygaard ist mittlerweile 107 Jahre alt, seinen nächsten Geburtstag feiert er am 12. Januar 2018. Dem Nachrichtenportal Nettavisen zufolge leben derzeit 945 Menschen in dem skandinavischen Land, die älter als 100 Jahre sind.