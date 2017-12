Moskauer Schokoladenfabrikant nach Todesschüssen festgenommen

Ein mutmaßlicher Todesschütze in Moskau ist nach einem Tag auf der Flucht festgenommen worden. Das teilte die Polizei der russischen Hauptstadt am Donnerstagmorgen mit, wie die Agentur Ria Nowosti meldete. Der ehemalige Besitzer einer Süßwarenfabrik hatte am Tag zuvor in seinem alten Betrieb bei einem Streit mit Gläubigern einen Wachmann erschossen.