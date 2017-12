Selbstmordanschlag in Kabul - mindestens 40 Tote

Quelle: Reuters Selbstmordanschlag in Kabul: Mindestens 40 Tote

Bei einem Selbstmordanschlag auf das Kulturzentrum Tebyan sowie die Nachrichtenagentur Afghan Voice in der afghanischen Hauptstadt Kabul starben mindestens 40 Menschen. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher des Innenministeriums. Demnach sprengte sich zuerst ein Selbstmordattentäter in dem Gebäude in die Luft. Als Menschen zu Hilfe eilten, explodierten vor dem Haus zwei weitere Sprengsätze.