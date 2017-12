Explosion in Supermarkt in Sankt Petersburg – zehn Verletzte

In einem Supermarkt in Sankt Petersburg hat sich eine Explosion ereignet. Neun Menschen wurden dabei verletzt, vier von ihnen seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Nachrichtenagentur TASS zufolge befindet sich eine Person in kritischem Zustand.