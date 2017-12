Elternhaus als Gefängnis: 33-Jährige erfriert in Japan nach 15 Jahren "Hausarrest"

In Japan sorgt ein grausiger Fall von Kindesmisshandlung für Entsetzen. Ein Elternpaar soll seine mutmaßlich geistig behinderte Tochter rund 15 Jahre lang in einem winzigen, unbeheizten Raum eines Holzhauses in Neyagawa gefangen gehalten haben. Das auf 19 Kilogramm abgemagerte Opfer erfror schließlich im Alter von 33 Jahren. Nachdem die Eltern den Tod der Polizei gemeldet hatten, wurden sie festgenommen.