Nach 12 Jahren: Bibliothek des US-Kongresses will künftig nicht mehr alle Tweets archivieren

Quelle: Reuters Nach 12 Jahren: Bibliothek des US-Kongresses will künftig nicht mehr alle Tweets archivieren

Die Bibliothek des US-Kongresses hat am Mittwoch verkündet, künftig nicht mehr alle öffentlichen Beiträge des sozialen Netzwerkes Twitter in ihrem Archiv speichern zu wollen. Einer Erklärung der Bibliothek zufolge will sie künftig Tweets nach verschiedenen Kriterien auswählen und sie nur noch dann speichern, wenn sie diesen genügen.