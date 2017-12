US-Luftangriff in Somalia tötet 13 Al-Shabaab-Kämpfer

Quelle: Reuters

Bei einem Luftangriff des US-Militärs auf die Terrormiliz "Al-Shabaab" in Somalia sind nach US-Angaben 13 Islamisten getötet worden. Der Angriff habe noch am Sonntagmorgen im Süden des Landes stattgefunden, teilte die für Afrika-Einsätze zuständige Kommandozentrale des US-Militärs in Stuttgart mit. Bekanntgegeben wurde der Einsatz erst am Mittwoch.