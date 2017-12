Myanmar lässt Reuters-Journalisten weitere 14 Tage in Haft

Ein Gericht in Myanmar hat erneut 14 Tage Untersuchungshaft für zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters angeordnet. Die Männer befänden sich im Gefängnis Insein am Stadtrand von Rangun, teilte ihr Anwalt Than Zaw Aung am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Er versuche derzeit, Besuche von Familienangehörigen zu organisieren.