Quelle: www.globallookpress.com Serbische Polizei löst Zeltlager von 150 Flüchtlingen auf

Die serbische Polizei hat ein Zeltcamp mit etwa 150 Flüchtlingen an der Grenze zu Kroatien aufgelöst. Die aus Syrien und dem Irak stammenden Migranten, unter ihnen auch Kinder und Schwangere, seien am Dienstagabend von der Polizei mit Bussen in Aufnahmezentren gebracht worden, berichteten die Medien am Mittwoch in Belgrad.