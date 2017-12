US-Regierung verhängt Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner

Quelle: Reuters US-Regierung verhängt Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner (Symbolbild)

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen zwei Nordkoreaner verhängt, die am Raketenprogramm der Regierung in Pjöngjang beteiligt sein sollen. Das teilte das Finanzministerium am Dienstag in Washington mit. Man übe damit maximalen Druck auf die Landesführung aus, um sie weiter zu isolieren und die koreanische Halbinsel vollständig von Atomwaffen zu befreien, erklärte Finanzminister Steven Mnuchin.