Verfassungsschutz hat islamistisches Frauen-Netzwerk in Nordrhein-Westfalen im Visier

Quelle: Reuters

Der Verfassungsschutz hat in Nordrhein-Westfalen ein Netzwerk islamistischer Frauen im Visier. "Wir haben ein so genanntes Schwesternetzwerk mit 40 Frauen im Blick", sagte Behördenleiter Burkhard Freier der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ihm zufolge füllen Dutzende Frauen Lücken in der salafistischen Szene, weil viele männliche Führungspersonen im Zuge einer konsequenten strafrechtlichen Verfolgung in Haft sitzen.