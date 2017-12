Kaminfeuer und Wetterlage schaffen dicke Luft in Athen

Quelle: Reuters Kaminfeuer und Wetterlage schaffen dicke Luft in Athen (Archivbild)

Die Wetterlage und unzählige Kaminfeuer haben in der griechischen Hauptstadt Athen zu starkem Smog geführt. Die hohe Feinstaubbelastung vom Montagabend dürfte sich am Dienstagabend in den Ballungszentren Griechenlands wiederholen, berichteten griechische Medien am Dienstag unter Berufung auf Umweltexperten und Meteorologen. Die Folge könnten Atemschwierigkeiten, Halsschmerzen und tränende Augen sein.