Italien rettet 250 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer

Quelle: Reuters Italien rettet 250 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer (Archivbild)

Die italienische Küstenwache hat mehr als 250 Migranten im Mittelmeer gerettet. Die Flüchtlinge seien in der Nacht auf Dienstag in einem Schlauchboot und in zwei kleineren Booten unterwegs gewesen, teilten die italienischen Behörden mit. Ihr Startpunkt soll vermutlich Libyen gewesen sein. Migranten werden von örtlichen Schleusern häufig in seeuntüchtige und überladene Boote verfrachtet. Die libysche Küstenwache fängt immer mehr Schleuserboote ab und holt die Flüchtlinge zurück ins Land.