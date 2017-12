Ägypten: 15 Menschen wegen Tötung von Armeemitgliedern hingerichtet

Quelle: www.globallookpress.com Ägypten: 15 Menschen wegen Tötung von Armeemitgliedern hingerichtet (Symbolbild)

Ägypten hat 15 Männer hingerichtet, die zuvor der Tötung eines Armeeoffiziers und mehrerer Soldaten schuldig gesprochen worden waren. Die Männer seien von einem Militärgericht in dem nordafrikanischen Land verurteilt und gehängt worden, hieß es am Dienstag aus Sicherheitskreisen. Die Richter sahen es demnach als erwiesen an, dass die Männer 2013 an der Tötung von insgesamt neun Armeemitgliedern in der Unruheregion Sinai beteiligt waren.