China startet erfolgreich drei Fernerkundungssatelliten

Die Volksrepublik China hat am Dienstag um 03.44 Uhr (Pekinger Zeit) drei Yaogan-30-Fernerkundungssatelliten mithilfe einer Trägerrakete des Typs Long March-2C gestartet. Schauplatz war das Satellitenstartzentrum Xichang in der südwestchinesischen Provinz Sichuan, teilte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit. Die Satelliten sollen die elektromagnetische Strahlung in der Atmosphäre untersuchen. Außerdem sind auch noch weitere Erkundungsaufträge vorgesehen.