© cristzam / Instagram Mailand: Gambischer Migrant versucht Kreuz von Weihnachtsbaum zu entfernen

Die italienische Polizei in Mailand hat Medienberichten zufolge einen 21-jährigen Migranten aus Gambia festgenommen, nachdem dieser einen offiziellen Weihnachtsbaum der Stadt hinaufgeklettert war. Er soll dabei versucht haben, das Kreuz an dessen Spitze zu entfernen. Nach einer psychiatrischen Untersuchung ist der Mann in eine geschlossene Krankenstation eingeliefert worden.