Taliban töten fünf Touristen in Zentralafghanistan

Radikalislamische Taliban haben nach afghanischen Regierungsangaben in der ostafghanischen Provinz Gasni fünf Reisende getötet. Provinzratsmitglied Nasir Ahmed Fakiri sagte am Dienstag, die Taliban hätten die Passagiere in der Nacht in einem Dorf nahe der Provinzhauptstadt aus ihrem Auto geholt und erschossen. Es sei noch unklar, wer die Opfer gewesen seien. In einem Bekenner-Tweet der Taliban hieß es, die Männer seien Soldaten gewesen.