Sachverständigenrat bestimmt Wörter des Jahres in Russland

Der Sachverständigenrat beim Zentrum für kreative Entwicklung der russischen Sprache hat zehn Begriffe zu den "Wörtern des Jahres 2017" gewählt. Das primäre Wort des Jahres wurde dabei "Renovazija" (Erneuerung). Diese Auswahl nimmt Bezug auf das so genannte Renovazija-Gesetz, das eine Grundlage für eine Umsiedlung von 1,6 Millionen Menschen in neue Häuser in Moskau schaffen sollte.