Quelle: Reuters Neue Runde von Afghanistan-Gesprächen in China gestartet

In der chinesischen Hauptstadt Peking hat eine neue Serie von Afghanistan-Gesprächen der Regierungen von China, Pakistan und Afghanistan begonnen. Ein Sprecher des afghanischen Außenministeriums, Sibchatullah Ahmadi, sagte am Dienstagmorgen, am wichtigsten seien Kabul bei diesem Treffen die Gespräche über den Kampf gegen den Terrorismus.