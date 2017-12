Dutertes Sohn tritt nach Drogen-Vorwürfen zurück

Quelle: Reuters Paolo Duterte bei der Anhörung während des Gerichtsprozesses über seine mögliche Verwicklung in den Drogenschmuggel

Nach Vorwürfen des Drogenschmuggels ist der älteste Sohn des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte von seinem Amt als Vize-Bürgermeister von Davao zurückgetreten. Paolo Duterte begründete seine Entscheidung in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung mit "unglücklichen Ereignissen" in seinem Privatleben sowie mit "Rufschädigung" durch den Vorwurf des Drogenschmuggels.