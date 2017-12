Wellenreitende Weihnachtsmänner: Fast 1.000 Menschen surfen in Florida

© Twitter Wellenreitende Weihnachtsmänner

Hunderte Surfer haben sich an der Ostküste Floridas in Weihnachtsmannkostümen auf die Bretter geschwungen, um über die Wellen zu reiten. Ziel der Aktion am Sonntag in Cocoa Beach war es, Spenden für ein Museum und eine gemeinnützige Organisation zu sammeln. Wie die Zeitung Florida Today berichtete, hatten die Veranstalter 837 Armbänder an diejenigen verteilt, die als Weihnachtsmänner surfen wollten.