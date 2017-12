Vor einem Jahr entführter Richter in Saudi-Arabien tot aufgefunden

Ein Jahr nach seiner Verschleppung ist ein Richter in Saudi-Arabien tot aufgefunden worden. Die Polizei habe die menschlichen Überreste gefunden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Spa am Montag. Der Jurist, der zur Minderheit der Schiiten gehörte, aber als treu gegenüber dem sunnitischen Königshaus galt, war im Dezember 2016 aus seinem Haus in der Stadt Al-Katif verschwunden. Im Osten des Landes leben die meisten Schiiten.