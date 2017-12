Vier Mitarbeiter regierungskritischer Zeitung Cumhuriyet bleiben bis März in Untersuchungshaft

Vier Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung Cumhuriyet bleiben bis zur Fortsetzung ihres Strafprozesses wegen Terrorpropaganda bis mindestens März in Untersuchungshaft. Dies hat am Montag ein Gericht in Istanbul entschieden.