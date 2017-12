60 Kosovo-Albaner werden wegen Kriegsverbrechen in Den Haag angeklagt

Rund 60 frühere albanische Kosovo-Rebellen sollen von einem neuen internationalen Gericht in Den Haag wegen Kriegsverbrechen Ende der 1990er Jahre angeklagt werden. Das berichtete das renommierte Nachrichtenportal Insajderi am Montag in Pristina unter Berufung auf das in Den Haag neu eingerichtete Kosovo-Spezialgericht.